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Павлюченкова вышла в третий круг US Open и сыграет с Грачёвой

Павлюченкова вышла в третий круг US Open и сыграет с Грачёвой
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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в третий круг Открытого чемпионата США. В матче второго раунда соревнований 14-я сеяная Павлюченкова нанесла поражение словачке Анне Шмидловой со счётом 6:2, 5:7, 6:2. Встреча продолжалась 2 часа 31 минуту.

Павлюченкова трижды подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 8 из 14 брейк-пойнтов. Шмидлова подала один эйс, девять раз ошиблась на подаче и реализовала пять брейк-пойнтов.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Анастасия Павлюченкова – Анна Шмидлова во втором круге Открытого чемпионата США.

За выход в 1/8 финала US Open Павлюченкова сыграет с соотечественницей Варварой Грачёвой. Лучшим достижением Анастасии на турнире является выход в четвертьфинал в 2011 году.

US Open (ж). 2-й круг
02 сентября 2021, четверг. 19:10 МСК
Анна Шмидлова
93
Словакия
Анна Шмидлова
А. Шмидлова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
2 		7 2
6 		5 6
         
Анастасия Павлюченкова
15
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Комментарии
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