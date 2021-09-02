Павлюченкова вышла в третий круг US Open и сыграет с Грачёвой

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в третий круг Открытого чемпионата США. В матче второго раунда соревнований 14-я сеяная Павлюченкова нанесла поражение словачке Анне Шмидловой со счётом 6:2, 5:7, 6:2. Встреча продолжалась 2 часа 31 минуту.

Павлюченкова трижды подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 8 из 14 брейк-пойнтов. Шмидлова подала один эйс, девять раз ошиблась на подаче и реализовала пять брейк-пойнтов.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Анастасия Павлюченкова – Анна Шмидлова во втором круге Открытого чемпионата США.

За выход в 1/8 финала US Open Павлюченкова сыграет с соотечественницей Варварой Грачёвой. Лучшим достижением Анастасии на турнире является выход в четвертьфинал в 2011 году.