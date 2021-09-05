Синнер впервые вышел в 1/8 финала US Open, одолев в пяти сетах Монфиса

Итальянский теннисист Янник Синнер вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата США. В матче третьего круга соревнований 13-й сеяный Синнер обыграл 17-ю ракетку турнира француза Гаэля Монфиса со счётом 7:6 (7:1), 6:2, 4:6, 4:6, 6:4. Встреча продолжалась 3 часа 41 минуту.

Синнер пять раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал семь из 14 брейк-пойнтов. Монфис подал 21 эйс, 10 раз ошибся на подаче и реализовал шесть брейк-пойнтов.

20-летний Синнер впервые вышел в 1/8 финала US Open. В 2019 и 2020 годах он не проходил дальше первого круга. За выход в четвертьфинал итальянец сыграет с победителем матча между четвёртой ракеткой турнира Александром Зверевым из Германии и американцем Джеком Соком, получившим уайлд-кард от организаторов.