Оже-Альяссим — самый молодой игрок за 12 лет, вышедший в четвертьфинал на двух ТБШ подряд

21-летний канадец Феликс Оже-Альяссим стал самым молодым за 12 лет теннисистом, которому удалось выйти в четвертьфинал на двух турнирах «Большого шлема» подряд.

В сезоне-2021 он дошёл до этой стадии на Уимблдоне и US Open. Канадец — самый молодой игрок, вышедший в четвертьфинал на двух турнирах серии «Большого Шлема» кряду после Хуан-Мартина дель Потро в 2009-м (в том сезоне аргентинец выиграл US Open).

Оже-Альяссим пробился в четвертьфинал US Open, обыграв американца Фрэнсиса Тиафо (4:6, 6:2, 7:6, 6:4). В четвертьфинале он сыграет с 18-летним Карлосом Алькарасом. Оже-Альяссим и Алькарас проведут самый молодой четвертьфинал US Open с 1984 года, в котором 19-летний Пэт Кэш победил 20-летнего Матса Виландера.