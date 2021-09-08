Соболенко обыграла Крейчикову и встретится с Фернандес в полуфинале US Open

Белорусская теннисистка, вторая ракетка мира Арина Соболенко вышла в полуфинал Открытого чемпионата США. В матче четвертьфинала она обыграла представительницу Чехии Барбору Крейчикову со счётом 6:1, 6:4.

Продолжительность встречи составила 1 час 28 минуты. За это время Соболенко сделал 5 эйсов, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 4 из 10 брейк-пойнта. На счету Крейчиковой 4 подачи навылет, 5 двойных ошибок и 1 из 6 реализованный брейк-пойнт.

В полуфинале Соболенко сыграет с канадкой Лейлой Фернандес, которая в своём четвертьфинальном матче обыграла украинку Элину Свитолину.

Общий призовой фонд US Open — 2021 составил рекордные $ 57,5 млн. Действующей чемпионкой турнира является японка Наоми Осака, которая покинула текущий турнир в третьем круге, потерпев поражение от Лейлы Фернандес.