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Соболенко обыграла Крейчикову и встретится с Фернандес в полуфинале US Open

Соболенко обыграла Крейчикову и встретится с Фернандес в полуфинале US Open
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Белорусская теннисистка, вторая ракетка мира Арина Соболенко вышла в полуфинал Открытого чемпионата США. В матче четвертьфинала она обыграла представительницу Чехии Барбору Крейчикову со счётом 6:1, 6:4.

Продолжительность встречи составила 1 час 28 минуты. За это время Соболенко сделал 5 эйсов, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 4 из 10 брейк-пойнта. На счету Крейчиковой 4 подачи навылет, 5 двойных ошибок и 1 из 6 реализованный брейк-пойнт.

В полуфинале Соболенко сыграет с канадкой Лейлой Фернандес, которая в своём четвертьфинальном матче обыграла украинку Элину Свитолину.

Общий призовой фонд US Open — 2021 составил рекордные $ 57,5 млн. Действующей чемпионкой турнира является японка Наоми Осака, которая покинула текущий турнир в третьем круге, потерпев поражение от Лейлы Фернандес.

US Open (ж). 1/4 финала
08 сентября 2021, среда. 02:20 МСК
Барбора Крейчикова
9
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		4  
6 		6  
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
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