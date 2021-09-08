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18-летний испанец Алькас Гарфия, выбивший Циципаса, не смог выйти в полуфинал US Open

18-летний испанец Алькас Гарфия, выбивший Циципаса, не смог выйти в полуфинал US Open
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В Нью-Йорке (США) на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Артур Эш Стэдиум» состоялся матч 1/4 финала престижного теннисного турнира US Open 2021, в котором встречались 21-летний канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим (15-е место рейтинга) и одна из главных сенсаций турнира 18-летний представитель Испании Карлос Алькарас Гарфия (55-е место рейтинга).

Матч завершился победой Оже-Альяссима в результате отказа от продолжения игры со стороны испанца при счёте – 6:3, 3:1. Продолжительность игры составила 1 час и 9 минут.

В полуфинале соперником Феликса Оже-Альяссима станет российский теннисист Даниил Медведев (2-е место рейтинга).

Напомним, ранее Карлос Алькарас Гарфия сотворил одну из главных сенсаций на турнире, выбив в 3-м круге греческого теннисиста Стефаноса Циципаса (3-е место рейтинга).

US Open (м). 1/4 финала
08 сентября 2021, среда. 04:10 МСК
Феликс Оже-Альяссим
15
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
1 : 0
Rt
1 2 3 4 5
             
6 		3      
3 		1      
             
Карлос Алькарас Гарфия
55
Испания
Карлос Алькарас Гарфия
К. Алькарас Гарфия
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Новости. Теннис
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