18-летний испанец Алькас Гарфия, выбивший Циципаса, не смог выйти в полуфинал US Open

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Артур Эш Стэдиум» состоялся матч 1/4 финала престижного теннисного турнира US Open 2021, в котором встречались 21-летний канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим (15-е место рейтинга) и одна из главных сенсаций турнира 18-летний представитель Испании Карлос Алькарас Гарфия (55-е место рейтинга).

Матч завершился победой Оже-Альяссима в результате отказа от продолжения игры со стороны испанца при счёте – 6:3, 3:1. Продолжительность игры составила 1 час и 9 минут.

В полуфинале соперником Феликса Оже-Альяссима станет российский теннисист Даниил Медведев (2-е место рейтинга).

Напомним, ранее Карлос Алькарас Гарфия сотворил одну из главных сенсаций на турнире, выбив в 3-м круге греческого теннисиста Стефаноса Циципаса (3-е место рейтинга).