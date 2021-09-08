US Open — 2021: женщины, турнирная сетка и результаты матчей 7 сентября

На Открытом чемпионате США были сыграны два матча 1/4 финала в женском одиночном разряде. Предлагаем вашему вниманию их результаты.

US Open. Женщины. 1/4 финала

Лейла Фернандес (Канада) — Элина Свитолина (Украина, 5) — 6:3, 3:6, 7:6 (7:5).

Арина Соболенко (Беларусь, 2) — Барбора Крейчикова (Чехия, 8) — 6:1, 6:4.

В полуфинале Соболенко сыграет с Фернандес. Арина впервые в карьере вышла в полуфинал US Open, а Лейла — в полуфинал турнира «Большого шлема». Соревнования в женском одиночном разряде на Открытом чемпионате США завершатся 11 сентября.

Сетка турнира доступна на «Чемпионате».



В 2020 году победительницей US Open стала японская теннисистка Наоми Осака. В финальном матче она в трёх сетах обыграла представительницу Беларуси Викторию Азаренко со счётом 1:6, 6:3, 6:3.