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Дель Потро: когда смотрел матч Медведева, мне было немного грустно

Дель Потро: когда смотрел матч Медведева, мне было немного грустно
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Чемпион US Open 2009 года аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро поделился эмоциями от четвертьфинального матча россиянина Даниила Медведева на Открытом чемпионате США с Ботиком ван де Зандсхулпом, а также от тренировки с Джоном Макинроем.

«Я так счастлив вернуться. Это место кажется мне удивительным. У меня была прекрасная возможность поиграть с Джоном. Одной из причин, по которой я приехал сюда, был он. Я так рад вернуться на свой турнир. Надеюсь, буду чувствовать себя лучше и вернусь сюда в качестве одного из участников в следующем году.

Когда смотрел матч Даниила Медведева, мне было немного грустно наблюдать, что эти ребята играют, а я не нахожусь на корте и не выступаю, не сражаюсь за трофей. На этом турнире чувствую себя невероятно и на корте, и вне его. Вот почему я решил приехать. Мне нужна любовь зрителей», — приводит слова дель Потро ATP.

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