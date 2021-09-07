Чемпион US Open — 2009 Хуан-Мартин дель Потро посетил матч Даниила Медведева

Чемпион US Open 2009 года аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро посетил четвертьфинальный матч россиянина Даниила Медведева на Открытом чемпионате США – 2021. Медведев (2) обыграл представителя Нидерландов Ботика ван де Зандсхулпа (Q) со счётом 6:3, 6:0, 4:6, 6:4.

Публикация доступна в «твиттере» US Open. Права на видео принадлежат US Open (ITF).

За право стать финалистом US Open – 2021 Медведев поборется с победителем матча Феликс Оже-Альяссим (Канада, 12) – Карлос Алькарас Гарфия (Испания).

Отметим, что Хуан-Мартин не играл с 2019 года, он продолжает проходить реабилитацию после операции на коленном суставе. Последний официальный матч дель Потро прошёл в середине июня 2019 года на соревнованиях ATP-500 в Лондоне (Великобритания). После стартовой победы над Денисом Шаповаловым со счётом 7:5, 6:4 Хуан-Мартин не вышел на матч с Фелисьяно Лопесом из Испании.