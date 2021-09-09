Андрей Рублёв 13 сентября впервые станет пятой ракеткой мира

Российский теннисист Андрей Рублёв в понедельник, 13 сентября, впервые в карьере поднимется на пятую строчку рейтинга ATP. Это стало известно после поражения итальянца Маттео Берреттини в четвертьфинальном матче US Open с сербом Новаком Джоковичем со счётом 7:5, 2:6, 2:6, 3:6.

В текущем рейтинге уроженец Москвы, до старта Открытого чемпионата США занимавший седьмую позицию, набрал 6130 очков. На шестую строчку опустился 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль (5815).

На US Open Рублёв дошёл до третьего круга, где в пятисетовом поединке уступил представителю США Фрэнсису Тиафо со счётом 6:4, 3:6, 6:7 (6:8), 6:4, 1:6.

За карьеру Андрей выиграл восемь турниров ATP в одиночном разряде. В нынешнем сезоне он завоевал один титул — в Роттердаме (Нидерланды).

Первой ракеткой мира по итогам US Open останется серб Новак Джокович. Россиянин Даниил Медведев сохранит за собой вторую строчку.