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Джейми Маррей и Бруно Суарес вышли в финал US Open в парном разряде

Джейми Маррей и Бруно Суарес вышли в финал US Open в парном разряде
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Британский теннисист Джейми Маррей и бразилец Бруно Суарес вышли в финал Открытого чемпионата США в мужском парном разряде. В полуфинале соревнований седьмые сеяные Маррей и Суарес нанесли поражение восьмой паре турнира Джон Пирс/Филип Полашек (Австралия/Словакия) со счётом 6:3, 3:6, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 40 минут.

Маррей и Суарес ни разу не подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали 2 из 4 брейк-пойнтов. Пирс и Полашек подали четыре эйса, четыре раза ошиблись на подаче и использовали единственную возможность взять подачу соперников.

За титул US Open в парном разряде Маррей и Суарес сыграют с четвёртой парой соревнований — американцем Радживом Рамом и британцем Джо Солсбери.

US Open — парный разряд (м). 1/2 финала
09 сентября 2021, четверг. 20:45 МСК
Джон Пирс
Австралия
Джон Пирс
Филип Полашек
Словакия
Филип Полашек
Д. Пирс Ф. Полашек
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 4
6 		3 6
         
Джейми Маррей
Великобритания
Джейми Маррей
Бруно Суарес
Бразилия
Бруно Суарес
Д. Маррей Б. Суарес
Комментарии
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