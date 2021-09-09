Джейми Маррей и Бруно Суарес вышли в финал US Open в парном разряде
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Британский теннисист Джейми Маррей и бразилец Бруно Суарес вышли в финал Открытого чемпионата США в мужском парном разряде. В полуфинале соревнований седьмые сеяные Маррей и Суарес нанесли поражение восьмой паре турнира Джон Пирс/Филип Полашек (Австралия/Словакия) со счётом 6:3, 3:6, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 40 минут.
Маррей и Суарес ни разу не подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали 2 из 4 брейк-пойнтов. Пирс и Полашек подали четыре эйса, четыре раза ошиблись на подаче и использовали единственную возможность взять подачу соперников.
За титул US Open в парном разряде Маррей и Суарес сыграют с четвёртой парой соревнований — американцем Радживом Рамом и британцем Джо Солсбери.
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