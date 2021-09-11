Даниил Медведев вышел в финал US Open, обыграв Феликса Оже-Альяссима

Вторая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал Открытого чемпионата США. В полуфинальном матче Медведев нанёс поражение 12-му сеяному представителю Канады Феликсу Оже-Альяссиму со счётом 6:4, 7:5, 6:2. Встреча продолжалась 2 часа 3 минуты.

Медведев 12 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и использовал все 5 возможностей взять подачу соперника. Оже-Альяссим подал 4 эйса, 10 раз ошибся на подаче и взял одну подачу соперника.

Первый сет Медведев уверенно выиграл с брейком. Во второй партии Оже-Альяссим взял подачу россиянина, но Даниил сделал обратный брейк, отыграв два сетбола, сравняв счёт (5:5), а затем взял ещё два гейма и сет. Третья партия прошла под диктовку Медведева.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Феликс Оже-Альяссим в полуфинале US Open.

Победитель этого поединка в финале сыграет либо с сербом Новаком Джоковичем (1), либо с немцем Александром Зверевым (4).



В 2020 году победителем US Open стал австрийский теннисист Доминик Тим. В финальном матче он обыграл Александра Зверева со счётом 2:6, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6 (8:6).