Даниил Медведев вышел в финал US Open, обыграв Феликса Оже-Альяссима

Вторая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал Открытого чемпионата США. В полуфинальном матче Медведев нанёс поражение 12-му сеяному представителю Канады Феликсу Оже-Альяссиму со счётом 6:4, 7:5, 6:2. Встреча продолжалась 2 часа 3 минуты.
Медведев 12 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и использовал все 5 возможностей взять подачу соперника. Оже-Альяссим подал 4 эйса, 10 раз ошибся на подаче и взял одну подачу соперника.
Первый сет Медведев уверенно выиграл с брейком. Во второй партии Оже-Альяссим взял подачу россиянина, но Даниил сделал обратный брейк, отыграв два сетбола, сравняв счёт (5:5), а затем взял ещё два гейма и сет. Третья партия прошла под диктовку Медведева.
«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Феликс Оже-Альяссим в полуфинале US Open.
Победитель этого поединка в финале сыграет либо с сербом Новаком Джоковичем (1), либо с немцем Александром Зверевым (4).
В 2020 году победителем US Open стал австрийский теннисист Доминик Тим. В финальном матче он обыграл Александра Зверева со счётом 2:6, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6 (8:6).
|1
|2
|3
|4
|5
|
|5
|2
|
|7
|6
- 11 сентября 2021
-
01:24
-
01:12
-
00:55
-
00:49
-
00:49
-
00:41
-
00:35
-
00:21
-
00:12
- 10 сентября 2021
-
23:53
-
21:52
-
21:06
-
20:34
-
19:00
-
16:51
-
16:00
-
15:01
-
14:31
-
14:26
-
13:55
-
13:54
-
13:00
-
12:51
-
12:45
-
12:37
-
11:53
-
10:45
-
10:44
-
10:33
-
10:06
-
09:21
-
09:02
-
08:51
-
08:45
-
08:34