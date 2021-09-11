Рафаэль Надаль опубликовал фото на костылях
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20-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился в «Инстаграме» новостями о лечении травмы стопы.
Публикация доступна в «инстаграме» Рафаэля Надаля.
«Ездил в Барселону вместе с командой и медиками, чтобы пройти курс лечения стопы. Теперь меня ждёт несколько дней отдыха и ещё несколько недель вне корта. Я уже вернулся домой и начал процесс реабилитации. Всем спасибо за поддержку», — написал Надаль в своём «инстаграме».
20 августа Надаль заявил о своём решении досрочно завершить сезон. Впервые после «Ролан Гаррос» – 2021 испанец выступил на турнире ATP в Вашингтоне в начале августа и завершил борьбу за титул в третьем круге, проиграв Ллойду Джорджу Харрису из ЮАР.
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