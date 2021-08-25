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Рафаэль Надаль занял шестое место в турнире по гольфу

Рафаэль Надаль занял шестое место в турнире по гольфу
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Пятая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль принял участие в чемпионате Балеарских островов по гольфу, сообщает Tennisuptodate.com.

Травмы стопы, из-за которой Надаль пропускает концовку сезона, не помешала ему занять шестое место. В октябре прошлого года Рафаэль также выступал на этом турнире после победы на «Ролан Гаррос». Тогда 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» по итогам трёх соревновательных дней занял шестое место, отстав от победителя — профессионального гольфиста Себастьяна Гарсии — на 10 ударов. Всего в турнире принимали участие 60 спортсменов.

20 августа Надаль заявил о своём решении досрочно завершить сезон. Впервые после «Ролан Гаррос»-2021 испанец выступил на турнире ATP в Вашингтоне в начале августа и завершил борьбу за титул в третьем круге, проиграв Ллойду Харрису из ЮАР.

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