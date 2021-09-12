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18-летняя британка Эмма Радукану выиграла US Open

18-летняя британка Эмма Радукану выиграла US Open
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Британская теннисистка Эмма Радукану стала победительницей Открытого чемпионата США. В решающем матче Радукану, начавшая соревнования с квалификации, нанесла поражение Лейле Фернандес из Канады со счётом 6:4, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 51 минуту.

Радукану дважды подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 4 из 18 брейк-пойнтов. Фернандес подала два эйса, пять раз ошиблась на подаче и реализовала два брейк-пойнта.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Радукану – Фернандес на US Open.

18-летняя Радукану завоевала первый титул в карьере. Лишь 7 июня 2021 года Эмма провела первый матч на профессиональном уровне. 19-летняя Фернандес в 2020 году дошла только до второго круга US Open.

Это был первый финал «Большого шлема» между теннисистками младше 20 лет с US Open — 1999, где 17-летняя Серена Уильямс обыграла 18-летнюю Мартину Хингис.

US Open (ж). Финал
11 сентября 2021, суббота. 23:15 МСК
Эмма Радукану
150
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		3  
         
Лейла Фернандес
73
Канада
Лейла Фернандес
Л. Фернандес
Невероятно! 18-летняя Эмма Радукану выиграла в финале US Open у своей ровесницы Невероятно! 18-летняя Эмма Радукану выиграла в финале US Open у своей ровесницы
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