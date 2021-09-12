Финал Кубка Билли Джин Кинг состоится в ноябре в Чехии

Финальный розыгрыш командного теннисного турнира Кубок Билли Джин Кинг пройдёт в Праге (Чехия) с 1 по 6 ноября на хардовых покрытиях, сообщает официальный сайт турнира. Напомним, соревнования должны были состояться ещё в апреле 2020 года в Будапеште. Событие дважды переносилось в связи с пандемией, а в мае принимающая сторона отказалась проводить турнир.
В финале Кубка Билли Джин Кинг сыграют 12 сборных, разделённых на четыре группы. Команды, занявшие первое место в своих группах, выйдут в полуфинал.
Группа А: Франция (1), Федерация тенниса России (ФТР), Канада;
Группа B: Австралия (2), Беларусь, Бельгия;
Группа С: США (3), Испания, Словакия;
Группа D: Чехия (4), Германия, Швейцария.
Команды-финалистки автоматически попадут в финальную часть в 2022 году. Остальные 10 сборных примут участие в квалификации-2022 вместе с командами, победившими в плей-офф, в число которых вошла команда Украины, обыгравшая Японию в апреле этого года.
- 12 сентября 2021
-
19:47
-
19:39
-
19:26
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:26
-
16:12
-
15:08
-
14:09
-
13:55
-
13:42
-
13:34
-
13:00
-
12:42
-
12:00
-
11:59
-
10:51
-
10:37
-
10:05
-
10:02
-
09:40
-
04:25
-
02:35
-
02:20
-
02:05
-
01:55
-
01:43
-
01:29
-
01:14
-
01:07
-
00:29
- 11 сентября 2021
-
21:32
-
21:19
-
20:48