Финал Кубка Билли Джин Кинг состоится в ноябре в Чехии

Финальный розыгрыш командного теннисного турнира Кубок Билли Джин Кинг пройдёт в Праге (Чехия) с 1 по 6 ноября на хардовых покрытиях, сообщает официальный сайт турнира. Напомним, соревнования должны были состояться ещё в апреле 2020 года в Будапеште. Событие дважды переносилось в связи с пандемией, а в мае принимающая сторона отказалась проводить турнир.

В финале Кубка Билли Джин Кинг сыграют 12 сборных, разделённых на четыре группы. Команды, занявшие первое место в своих группах, выйдут в полуфинал.



Группа А: Франция (1), Федерация тенниса России (ФТР), Канада;

Группа B: Австралия (2), Беларусь, Бельгия;

Группа С: США (3), Испания, Словакия;

Группа D: Чехия (4), Германия, Швейцария.



Команды-финалистки автоматически попадут в финальную часть в 2022 году. Остальные 10 сборных примут участие в квалификации-2022 вместе с командами, победившими в плей-офф, в число которых вошла команда Украины, обыгравшая Японию в апреле этого года.