Джокович заплакал в конце матча с Медведевым в финале US Open

25-летний российский теннисист Даниил Медведев стал победителем US Open — 2021, в финальном матче обыграв представителя Сербии Новака Джоковича со счётом 6:4, 6:4, 6:4.
Однако в третьем сете казалось, что Джоковичу удалось переломить ход матча и выиграть два гейма кряду, на что он отреагировал достаточно эмоционально — сначала засмеявшись, а после заплакав.
Отметим, продолжительность встречи составила 2 часа 17 минут. За всю игру Даниил выполнил 16 эйсов, допустил 9 двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 8. На счету Джоковича 6 подач навылет, 3 двойные ошибки и 1 брейк при 6 брейк-пойнтах.
Для Медведева это первый титул на турнирах «Большого шлема». Ранее россиянин дважды выходил в финал, но в обоих случаях проигрывал. Примечательно, что в финальном матче Открытого чемпионата Австралии в этом году он уступил именно Джоковичу.
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