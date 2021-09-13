Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даниил Медведев стал третьим российским теннисистом, выигравшим турнир «Большого шлема»

Даниил Медведев стал третьим российским теннисистом, выигравшим турнир «Большого шлема»
Комментарии

Даниил Медведев обыграл серба Новака Джоковича в финальном матче US Open. Он является третьим российским теннисистом, которому удалось стать обладателем титула турнира «Большого шлема».

Ранее подобного достижения добились Евгений Кафельников («Ролан Гаррос» — в 1996-м и Australian Open — в 1999-м) и Марат Сафин (US Open — в 2000-м и Australian Open — в 2005-м).

За весь чемпионат Медведев отдал всего лишь 1 сет своим соперникам. Для него это первый титул на турнирах «Большого шлема». Ранее россиянин дважды выходил в финал, но в обоих случаях проигрывал. Примечательно, что в финальном матче Открытого чемпионата Австралии в этом году он уступил именно Джоковичу.

Новак Джокович упустил возможность оформить календарный «Большой шлем». Ранее серб в этом году одержал победы на Australian Open, «Ролан Гаррос» и Уимблдоне.

Русское чудо в Америке! Даниил Медведев выиграл US Open и лишил Джоковича «Большого шлема» Русское чудо в Америке! Даниил Медведев выиграл US Open и лишил Джоковича «Большого шлема»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021