Даниил Медведев стал третьим российским теннисистом, выигравшим турнир «Большого шлема»

Даниил Медведев обыграл серба Новака Джоковича в финальном матче US Open. Он является третьим российским теннисистом, которому удалось стать обладателем титула турнира «Большого шлема».

Ранее подобного достижения добились Евгений Кафельников («Ролан Гаррос» — в 1996-м и Australian Open — в 1999-м) и Марат Сафин (US Open — в 2000-м и Australian Open — в 2005-м).

За весь чемпионат Медведев отдал всего лишь 1 сет своим соперникам. Для него это первый титул на турнирах «Большого шлема». Ранее россиянин дважды выходил в финал, но в обоих случаях проигрывал. Примечательно, что в финальном матче Открытого чемпионата Австралии в этом году он уступил именно Джоковичу.



Новак Джокович упустил возможность оформить календарный «Большой шлем». Ранее серб в этом году одержал победы на Australian Open, «Ролан Гаррос» и Уимблдоне.