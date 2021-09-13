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Энди Роддик отреагировал на победу Медведева в финале US Open

Энди Роддик отреагировал на победу Медведева в финале US Open
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Бывшая первая ракетка мира, американец Энди Роддик отреагировал на результат финального матча US Open, в котором россиянин Даниил Медведев обыграл серба Новака Джоковича со счётом 6:4, 6:4, 6:4.

«Безупречная стратегия игры Медведева. Он заслужил победу сегодня. Мы все должны признать, насколько феноменальным был Новак в этом году (и в течение 15 лет). Было интересно наблюдать. Поздравляю обоих!!!», — написал Роддик в своём «твиттере».

Для Медведева это первый титул на турнирах «Большого шлема». Ранее россиянин дважды выходил в финал, но в обоих случаях проигрывал. Примечательно, что в финальном матче Открытого чемпионата Австралии в этом году он уступил именно Джоковичу.

Новак Джокович упустил возможность оформить календарный «Большой шлем». Ранее серб в этом году одержал победы на Australian Open, «Ролан Гаррос» и Уимблдоне.

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