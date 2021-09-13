Хоккеисты Панарин и Замула побывали на финале US Open и поддержали Медведева

Российские хоккеисты Артемий Панарин и Егор Замула побывали на финале теннисного турнира US Open, где Даниил Медведев обыграл Новака Джоковича.

Замула опубликовал совместное фото с Панариным в своём аккаунте в «Инстаграме».

«Челяба!», – подписал фото Замула и отметил Медведева, сопроводив подпись эмодзи с российским флагом. Панарин и Замула являются уроженцами Челябинской области.

Отметим, для Медведева это первый титул на турнирах «Большого шлема». Ранее россиянин дважды выходил в финал, но в обоих случаях проигрывал. Примечательно, что в финальном матче Открытого чемпионата Австралии в этом году он уступил именно Джоковичу.

Новак Джокович упустил возможность оформить календарный «Большой шлем». Ранее серб в этом году одержал победы на Australian Open, «Ролан Гаррос» и Уимблдоне.