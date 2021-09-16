Серена Уильямс: до сих пор не могу забыть свой шикарный наряд с Met Gala
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23-кратная победительница турниров «Большого шлема», американская теннисистка Серена Уильямс опубликовала новый пост, посвящённый прошедшему Met Gala — балу нью-йоркского Института костюма.
«До сих пор не могу забыть свой шикарный наряд с Met Gala», — написала Уильямс.
Пост доступен в «инстаграме» Серены Уильямс.
В конце августа Серена отказалась от участия в Открытом чемпионате США. В первом круге Уимблдона Уильямс поскользнулась на траве, травмировалась и не смогла продолжить матч с представительницей Беларуси Александрой Саснович. После того турнира Серена на корт не выходила.
В обновлённом рейтинге WTA 39-летняя уроженка Сагинау занимает 41-ю строчку. Свой последний на данный момент титул она завоевала в 2020 году в Окленде.
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