Эмма Радукану: я никогда не забывала о школе. Образование во многом помогало мне

Чемпионка US Open – 2021, 18-летняя британка Эмма Радукану ответила на вопрос, хотела ли она стать профессиональной теннисисткой после того, как закончила школу.
«Наверняка это именно то, что я хотела сделать. Я хотела быть профессиональной теннисисткой и играть неделю за неделей, в туре, на турнирах «Большого шлема», моя мечта была выиграть один из них. Но я никогда не забывала о школе. Образование было большой частью моей жизни и во многом помогало мне.
Но я не ставила себе временные рамки. Например, если я не попаду на определённое место в рейтинге, я брошу заниматься теннисом — такого не было. Я бы сказала, что у меня была поддержка в виде образования, я всегда знала, что если буду плохо выступать в теннисе или случится какая-то травма, и я не смогу продолжать играть, тогда я знала, что у меня есть другой вариант. Мне бы, наверное, понравилось то занятие, которое я бы выбрала, не играй я в теннис, но не так сильно, как теннис, это точно», — приводит слова Радукану WTA.
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