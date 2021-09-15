Эмма Радукану: перед Met Gala нервничала намного больше, чем перед финалом US Open

Чемпионка US Open – 2021, 18-летняя британка Эмма Радукану рассказала, как провела первые дни после завоевания первого титула в карьере.
«Я прекрасно себя чувствую. Минувшие трое суток были очень насыщенными и интересными. Я была вся в делах, но не жалуюсь, потому что получила много ярких эмоций.
Сейчас я просто радуюсь. Пока что не до конца осознаю всё, что произошло. Когда вспоминаю, что выиграла Открытый чемпионат США, у меня мороз по коже.
Круто, что теперь у меня появилась возможность знакомиться с людьми из различных сфер деятельности. На Met Gala было много интересных личностей. Интересно, что перед балом я нервничала намного больше, чем перед финальным матчем на US Open. Для меня это была совершенно незнакомая ситуация, но я быстро освоилась.
После мэйджора я хотела дать себе какое-то время на отдых. Последние недели получились невероятно напряжёнными. Думаю, что вернусь к тренировкам в понедельник. Наверное, я сыграю на соревнованиях в Индиан-Уэллсе, но пока ничего обещать не могу. В любом случае перед этим поеду в Лондон», — приводит слова Радукану пресс-служба WTA.
- 15 сентября 2021
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