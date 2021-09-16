Анна Калинская не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Портороже
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Российская теннисистка Анна Калинская не смогла выйти в четвертьфинал турнира категории WTA 250, который проходит в Портороже (Словения). В матче второго круга соревнований Калинская проиграла представительнице Италии Ясмине Паолини со счётом 3:6, 2:6. Матч продолжался полтора часа.
Калинская ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 1 из 5 брейк-пойнтов. Паолини не подала ни одного эйса, дважды ошиблась на подаче и реализовала 4 из 8 брейк-пойнтов.
За выход в полуфинал турнира категории WTA 250 в Портороже Паолини сыграет с четвёртой сеяной румынкой Сораной Кырстей, которая в матче второго раунда за 1 час 33 минуты нанесла поражение чешке Терезе Мартинцовой со счётом 7:5, 6:2.
Порторож. 2-й круг
16 сентября 2021, четверг. 12:05 МСК
87
Ясмине Паолини
Я. Паолини
Окончен
2 : 0
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Анна Калинская
А. Калинская
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