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Анна Калинская не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Портороже

Анна Калинская не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Портороже
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Российская теннисистка Анна Калинская не смогла выйти в четвертьфинал турнира категории WTA 250, который проходит в Портороже (Словения). В матче второго круга соревнований Калинская проиграла представительнице Италии Ясмине Паолини со счётом 3:6, 2:6. Матч продолжался полтора часа.

Калинская ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 1 из 5 брейк-пойнтов. Паолини не подала ни одного эйса, дважды ошиблась на подаче и реализовала 4 из 8 брейк-пойнтов.

За выход в полуфинал турнира категории WTA 250 в Портороже Паолини сыграет с четвёртой сеяной румынкой Сораной Кырстей, которая в матче второго раунда за 1 час 33 минуты нанесла поражение чешке Терезе Мартинцовой со счётом 7:5, 6:2.

Порторож. 2-й круг
16 сентября 2021, четверг. 12:05 МСК
Ясмине Паолини
87
Италия
Ясмине Паолини
Я. Паолини
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		2  
         
Анна Калинская
145
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Порторож. 2-й круг
16 сентября 2021, четверг. 17:25 МСК
Тереза Мартинцова
61
Чехия
Тереза Мартинцова
Т. Мартинцова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		2  
7 		6  
         
Сорана Кырстя
40
Румыния
Сорана Кырстя
С. Кырстя
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