Бенчич вышла в четвертьфинал турнира в Люксембурге и встретится с Самсоновой

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-250 в Люксембурге. В матче второго круга соревнований посеянная первой Бенчич обыграла представительницу Казахстана Зарину Дияс со счетом 6:1, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 2 минуты.

Бенчич дважды подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 5 из 13 брейк-пойнтов. Дияс выполнила два эйса, трижды ошиблась на подаче и использовала единственный шанс взять подачу соперницы.

В четвертьфинале Бенчич встретится с седьмой сеяной, россиянкой Людмилой Самсоновой, которая накануне выиграла свой матч 2-го круга у представительницы Франции Осеан Доден.

Для олимпийской чемпионки Бенчич встреча с Дияс была первым матчем на турнире.