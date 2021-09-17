Бенчич вышла в четвертьфинал турнира в Люксембурге и встретится с Самсоновой
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Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-250 в Люксембурге. В матче второго круга соревнований посеянная первой Бенчич обыграла представительницу Казахстана Зарину Дияс со счетом 6:1, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 2 минуты.
Бенчич дважды подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 5 из 13 брейк-пойнтов. Дияс выполнила два эйса, трижды ошиблась на подаче и использовала единственный шанс взять подачу соперницы.
В четвертьфинале Бенчич встретится с седьмой сеяной, россиянкой Людмилой Самсоновой, которая накануне выиграла свой матч 2-го круга у представительницы Франции Осеан Доден.
Для олимпийской чемпионки Бенчич встреча с Дияс была первым матчем на турнире.
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