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Диего Шварцман в матче Кубка Дэвиса уступил белорусу без рейтинга

Диего Шварцман в матче Кубка Дэвиса уступил белорусу без рейтинга
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В первом матче I Мировой группы Кубка Дэвиса Аргентина – Беларусь, который проходит на грунте в Буэнос-Айресе, произошла сенсация. 15-я ракетка мира аргентинец Диего Шварцман уступил 18-летнему белорусу Даниилу Остапенкову со счётом 4:6, 3:6.

У белорусского юниора ещё нет рейтинга ATP, так как для него это лишь второй матч на взрослом уровне. В первом он взял лишь два гейма у немца Доминика Кёпфера.

Шварцман впервые в карьере проиграл сопернику, не имеющему рейтинга. Самый низкорейтинговый соперник, которому проигрывал аргентинец, был американец Эрнесто Эскобедо, который тогда занимал 277-е место в рейтинге АТР.

Права на видео принадлежат ITF. Видео можно посмотреть на странице Кубка Дэвиса в «Твиттере».

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