Чумовой матч в теннисе! 18-летний белорус без рейтинга разгромил 15-ю ракетку мира

Это просто невозможно было представить. 18-летний белорус Даниил Остапенков, который не имеет даже рейтинга, разгромил 15-ю ракетку мира Диего Шварцмана. Причём произошло это не где-нибудь, а в столице Аргентины – Буэнос-Айресе – на глазах у изумлённой местной торсиды.

Первая неделя после US Open в мужском теннисе отведена только на матчи Кубка Дэвиса, причём в младших лигах. Сборная России и другие 17 сильнейших коллективов сыграют только в конце сезона в финальном раунде. Практически все остальные команды на разных уровнях сражаются за то, чтобы поднять свою страну на более высокий уровень. Звёзды тенниса по-разному отнеслись к участию в матчах Кубка Дэвиса этой недели. Например, лидер норвежцев Каспер Рууд, только что пробившийся в топ-10, яростно сражался с теннисистами из Узбекистана и принёс в копилку своей сборной два важнейших очка в одиночке. А вот грек Стефанос Циципас из-за травмы отказался играть с литовцами и всю ответственность возложил на своего брата Петроса.

Сборная Беларуси на матч с Аргентиной тоже отправилась в далеко не лучшем составе – без обоих теннисистов, входящих в топ-100 рейтинга ATP, – Ильи Ивашко (53) и Егора Герасимова (90). В итоге капитан Александр Василевский не смог даже набрать максимально разрешённое количество игроков в заявку. В далёкий Буэнос-Айрес отправился молодёжный состав с игроками, которые родились в 2000 году и позже. Самый старший из этих практически подростков – 21-летний Мартин Борисюк является 1408-й ракеткой мира. Лидером стал 20-летний Александр Жировский (1233), а ещё два теннисиста не имеют даже рейтинга – 18-летний Даниил Остапенков и 16-летний Эрик Арутюнян. При этом аргентинцы выставили практически сильнейший состав во главе с Диего Шварцманом, который ещё не так давно был 8-й ракеткой мира и является одним из лучших игроков в мире на грунтовом покрытии.

По итогам жеребьёвки матчем открытия стала встреча Швацмана с Остапенковым, которого капитан Василевский выставил в качестве второго номера. Для Даниила это был всего лишь 2-й матч на взрослом уровне. До этого он в 16 лет дебютировал в Кубке Дэвиса в поединке против немца Доминика Кёпфера и уступил ему в двух сетах – 0:6, 2:6. У Остапенко нет в активе ни одного взрослого турнира в рамках ATP и даже ITF (челленджеры и фьючерсы). До последнего момента он играл в юниорском туре: лучшее место в рейтинге – 60-е. При этом Даниил так ни разу и не сыграл ни на одном из юниорских «Шлемов».

Матч Шварцмана с Остапенковым должен стать для аргентинца триумфом. Местная торсида собралась на стадионе Буэнос-Айреса, чтобы увидеть разгром вчерашнего юниора из Беларуси от одного из лучших грунтовиков мира. Но всё пошло не так с самого начала. Первый сет превратился в парад брейков. Ко счёту 5:4 в пользу Даниила соперники трижды обменялись чужими подачами. И тут белорус снова добился брейк-пойнта, который сразу же реализовал. А у Диего не осталось возможности отыграться – 6:4 за 45 минут.

Публикация доступна в «твиттере» Davis Cup. Права на видео принадлежат Davis Cup (ITF).

Начало второго сета и вовсе превратилось для Швармана в катастрофу. Он совершал одну ошибку за другой, мяч летел то в сетку, то в аут. Остапенков повёл – 4:0, и над Диего повисла угроза получить «баранку» на глазах у аргентинской торсиды. Неимоверным усилием воли лидер аргентинской сборной отыграл один брейк, а потом взял свою подачу – 4:2. Но на большее его не хватило – 6:4, 6:3 за полтора часа.

Вот так Диего Шварцман опозорился в родной Аргентине, да ещё и на любимом грунте. А ведь это был всего второй матч Даниила Остапенкова на взрослом уровне, в котором он одержал свою первую и такую яркую победу. Сразу после завершения матча соцсети буквально взорвались, обсуждая эту сенсацию. Во-первых, все заметили, что коэффициент на победу Даниила перед матчем был 101! Во-вторых, стали рождаться мемы. Например, такой:«У Шварцмана с игроком по имени Даниил теперь счёт личных встреч 0-7». Напомним, россиянин Даниил Медведев выиграл все 6 матчей у Диего. А известный аккаунт The Tennis Talker написал, что будет, если скомбинировать Даниила Медведева и Елену Остапенко. Очень просто – получится Даниил Остапенков.

Публикация доступна в «твиттере» Davis Cup. Права на видео принадлежат Davis Cup (ITF).

Некоторое время назад выпускник минского теннисного центра Макса Мирного Даниил Остапенков рассказал о себе в небольшом интервью. По словам юноши, он занимается теннисом с 5 лет, хотя при этом увлекается другими видами спорта – футболом и баскетболом. Его любимый теннисист – Роджер Федерер: «Потому что он профессиональный игрок, правильно разводит соперников и знает, что делать в нужный момент. Он играет красиво». Одним из своих преимуществ над соперниками назвал такое качество, как терпение. Похоже, именно оно и сыграло решающую роль в сенсационной победе над Шварцманом.