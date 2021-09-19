19-летняя Анастасия Захарова пробилась в основную сетку турнира WTA-500 в Остраве

19-летняя российская теннисистка Анастасия Захарова пробилась в основную сетку турнира категории WTA-500, который пройдёт в Остраве (Чехия) с 20 по 26 сентября.
В финале квалификации Захарова в двух сетах обыграла австралийку Астру Шарму (12) со счётом 6:4, 6:3. Встреча продлилась 1 час 24 минуты. Захарова 1 раз подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 10. На счету Шармы — 3 эйса, 7 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 2.
Отметим, что Захарова занимает 228-ю строчку в рейтинге WTA, а Шарма — 112-я ракетка мира.
Соперник Захаровой в первом круге основных соревнований определится позднее.
Призовой фонд турнира в Остраве составил $ 565 530. Его действующей победительницей является белоруска Арина Соболенко.
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