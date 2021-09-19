Ясмине Паолини выиграла первый титул WTA в карьере, победив на турнире в Портороже
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Итальянская теннисистка Ясмине Паолини стала победительницей турнира категории WTA-250 в Портороже (Словения). В решающем матче Паолини нанесла поражение третьей ракетке соревнований американке Элисон Риске со счётом 7:6 (7:4), 6:2. Встреча продолжалась 1 час 45 минут.
Паолини ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 6 из 10 брейк-пойнтов. Риске подала два эйса, дважды ошиблась на подаче и реализовала 4 брейк-пойнта.
25-летняя Паолини завоевала первый титул в карьере.
Напомним, именно Паолини не позволила выйти в четвертьфинал единственной российской участнице соревнований Анне Калинской, которая ранее сегодня вместе со словачкой Терезой Михаликовой выиграла этот турнир в парном разряде.
Порторож. Финал
19 сентября 2021, воскресенье. 20:55 МСК
38
Элисон Риске
Э. Риске
Окончен
0 : 2
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Ясмине Паолини
Я. Паолини
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