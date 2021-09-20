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Анастасия Павлюченкова стала 13-й ракеткой мира

Анастасия Павлюченкова стала 13-й ракеткой мира
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В обновлённом рейтинге WTA от 20 сентября чешка Барбора Крейчикова поднялась на пятую строчку, представительница Польши Ига Свёнтек — на шестую. Лучшая из россиянок, Анастасия Павлюченкова, заняла 13-ю позицию.

Рейтинг WTA. 20 сентября
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 10 075.
2 (2). Арина Соболенко (Беларусь) — 7720.
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 5315.
4 (4). Элина Свитолина (Украина) — 4860.
5 (7). Барбора Крейчикова (Чехия) — 4668.
6 (8). Ига Свёнтек (Польша) — 4571.
7 (6). Софья Кенин (США) — 4413.
8 (5). Наоми Осака (Япония) — 4326.
9 (9). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4135.
10 (10). Петра Квитова (Чехия) — 4060.
...
13 (14). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 3285...
24 (24). Дарья Касаткина (Россия) — 2355...
31 (31). Вероника Кудерметова (Россия) — 2030...
34 (33). Екатерина Александрова (Россия) — 1856...
44 (48). Людмила Самсонова (Россия) — 1526...
82 (77). Варвара Грачёва (Россия) — 940...
89 (76). Светлана Кузнецова (Россия) — 889...
92 (89). Анастасия Потапова (Россия) — 883...
96 (97). Вера Звонарёва (Россия) — 849.

Рейтинг доступен на «Чемпионате»

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