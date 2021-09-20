Анастасия Павлюченкова стала 13-й ракеткой мира

В обновлённом рейтинге WTA от 20 сентября чешка Барбора Крейчикова поднялась на пятую строчку, представительница Польши Ига Свёнтек — на шестую. Лучшая из россиянок, Анастасия Павлюченкова, заняла 13-ю позицию.
Рейтинг WTA. 20 сентября
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 10 075.
2 (2). Арина Соболенко (Беларусь) — 7720.
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 5315.
4 (4). Элина Свитолина (Украина) — 4860.
5 (7). Барбора Крейчикова (Чехия) — 4668.
6 (8). Ига Свёнтек (Польша) — 4571.
7 (6). Софья Кенин (США) — 4413.
8 (5). Наоми Осака (Япония) — 4326.
9 (9). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4135.
10 (10). Петра Квитова (Чехия) — 4060.
...
13 (14). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 3285...
24 (24). Дарья Касаткина (Россия) — 2355...
31 (31). Вероника Кудерметова (Россия) — 2030...
34 (33). Екатерина Александрова (Россия) — 1856...
44 (48). Людмила Самсонова (Россия) — 1526...
82 (77). Варвара Грачёва (Россия) — 940...
89 (76). Светлана Кузнецова (Россия) — 889...
92 (89). Анастасия Потапова (Россия) — 883...
96 (97). Вера Звонарёва (Россия) — 849.
Рейтинг доступен на «Чемпионате»
- 20 сентября 2021
-
08:38
-
08:34
-
08:25
-
08:16
- 19 сентября 2021
-
23:01
-
22:49
-
21:16
-
20:31
-
18:45
-
18:02
-
17:01
-
15:46
-
15:22
-
14:46
-
13:33
-
13:25
-
12:25
-
10:25
-
00:32
-
00:06
- 18 сентября 2021
-
23:29
-
21:59
-
21:47
-
21:32
-
21:16
-
20:46
-
16:59
-
16:34
-
15:58
-
15:15
-
14:41
-
13:30
-
12:51
-
11:29
-
11:02