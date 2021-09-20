Анастасия Павлюченкова стала 13-й ракеткой мира

В обновлённом рейтинге WTA от 20 сентября чешка Барбора Крейчикова поднялась на пятую строчку, представительница Польши Ига Свёнтек — на шестую. Лучшая из россиянок, Анастасия Павлюченкова, заняла 13-ю позицию.

Рейтинг WTA. 20 сентября

1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 10 075.

2 (2). Арина Соболенко (Беларусь) — 7720.

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 5315.

4 (4). Элина Свитолина (Украина) — 4860.

5 (7). Барбора Крейчикова (Чехия) — 4668.

6 (8). Ига Свёнтек (Польша) — 4571.

7 (6). Софья Кенин (США) — 4413.

8 (5). Наоми Осака (Япония) — 4326.

9 (9). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4135.

10 (10). Петра Квитова (Чехия) — 4060.

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13 (14). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 3285...

24 (24). Дарья Касаткина (Россия) — 2355...

31 (31). Вероника Кудерметова (Россия) — 2030...

34 (33). Екатерина Александрова (Россия) — 1856...

44 (48). Людмила Самсонова (Россия) — 1526...

82 (77). Варвара Грачёва (Россия) — 940...

89 (76). Светлана Кузнецова (Россия) — 889...

92 (89). Анастасия Потапова (Россия) — 883...

96 (97). Вера Звонарёва (Россия) — 849.

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