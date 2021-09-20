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Анастасия Павлюченкова покинула топ-10 чемпионской гонки WTA

Анастасия Павлюченкова покинула топ-10 чемпионской гонки WTA
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В обновлённой версии чемпионской гонки WTA от 20 сентября бельгийская теннисистка Элисе Мертенс поднялась на 10-ю строчку. Лучшая из россиянок, Анастасия Павлюченкова, опустилась на 11-ю позицию.

Чемпионская гонка WTA. 20 сентября
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 6411.
2 (2). Арина Соболенко (Беларусь) — 4669.
3 (3). Барбора Крейчикова (Чехия) — 4398.
4 (4). Каролина Плишкова (Чехия) — 3972.
5 (5). Ига Свёнтек (Польша) — 2921.
6 (6). Мария Саккари (Греция) — 2842.
7 (7). Наоми Осака (Япония) — 2771.
8 (8). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 2671.
9 (9). Онс Жабер (Тунис) — 2435.
10 (11). Элисе Мертенс (Бельгия) — 2384.
11 (10). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2329.
...
17 (17). Дарья Касаткина (Россия) — 2061...
23 (23). Вероника Кудерметова (Россия) — 1785...
35 (37). Людмила Самсонова (Россия) — 1313...
41 (40). Екатерина Александрова (Россия) — 1152...
62 (60). Вера Звонарёва (Россия) — 661...
69 (65). Анастасия Потапова (Россия) — 638...
81 (77). Варвара Грачёва (Россия) — 537...
91 (89). Камилла Рахимова (Россия) — 454...
100 (97). Маргарита Гаспарян (Россия) — 398.

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