Анастасия Павлюченкова покинула топ-10 чемпионской гонки WTA

В обновлённой версии чемпионской гонки WTA от 20 сентября бельгийская теннисистка Элисе Мертенс поднялась на 10-ю строчку. Лучшая из россиянок, Анастасия Павлюченкова, опустилась на 11-ю позицию.



Чемпионская гонка WTA. 20 сентября

1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 6411.

2 (2). Арина Соболенко (Беларусь) — 4669.

3 (3). Барбора Крейчикова (Чехия) — 4398.

4 (4). Каролина Плишкова (Чехия) — 3972.

5 (5). Ига Свёнтек (Польша) — 2921.

6 (6). Мария Саккари (Греция) — 2842.

7 (7). Наоми Осака (Япония) — 2771.

8 (8). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 2671.

9 (9). Онс Жабер (Тунис) — 2435.

10 (11). Элисе Мертенс (Бельгия) — 2384.

11 (10). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2329.

...

17 (17). Дарья Касаткина (Россия) — 2061...

23 (23). Вероника Кудерметова (Россия) — 1785...

35 (37). Людмила Самсонова (Россия) — 1313...

41 (40). Екатерина Александрова (Россия) — 1152...

62 (60). Вера Звонарёва (Россия) — 661...

69 (65). Анастасия Потапова (Россия) — 638...

81 (77). Варвара Грачёва (Россия) — 537...

91 (89). Камилла Рахимова (Россия) — 454...

100 (97). Маргарита Гаспарян (Россия) — 398.

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