Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Диего Шварцман получил угрозы в соцсетях после поражения от белоруса без рейтинга

Диего Шварцман получил угрозы в соцсетях после поражения от белоруса без рейтинга
Комментарии

15-я ракетка мира аргентинский теннисист Диего Шварцман получил угрозы в социальных сетях после сенсационного поражения от 18-летнего белоруса Даниила Остапенкова в матче I Мировой группы Кубка Дэвиса. Остапенков – юниор, у которого ещё нет рейтинга ATP, для него это был лишь второй матч на взрослом уровне.

«Это был один из худших дней в моей карьере. Я проиграл неопытному теннисисту без рейтинга. Это был сильный удар для меня. Несмотря на то, что 80–90 % болельщиков всегда меня поддерживают, некоторые жёстко критикуют. После игры я получил угрозы, оскорбления в свой адрес. Писали, чтобы я не возвращался в Аргентину. Конечно, это влияет на меня», — приводит слова Шварцмана La Nacion.

Сборная Аргентины победила Беларусь со счётом 4-1.

Чумовой матч в теннисе! 18-летний белорус без рейтинга разгромил 15-ю ракетку мира Чумовой матч в теннисе! 18-летний белорус без рейтинга разгромил 15-ю ракетку мира
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021