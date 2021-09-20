Диего Шварцман получил угрозы в соцсетях после поражения от белоруса без рейтинга
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15-я ракетка мира аргентинский теннисист Диего Шварцман получил угрозы в социальных сетях после сенсационного поражения от 18-летнего белоруса Даниила Остапенкова в матче I Мировой группы Кубка Дэвиса. Остапенков – юниор, у которого ещё нет рейтинга ATP, для него это был лишь второй матч на взрослом уровне.
«Это был один из худших дней в моей карьере. Я проиграл неопытному теннисисту без рейтинга. Это был сильный удар для меня. Несмотря на то, что 80–90 % болельщиков всегда меня поддерживают, некоторые жёстко критикуют. После игры я получил угрозы, оскорбления в свой адрес. Писали, чтобы я не возвращался в Аргентину. Конечно, это влияет на меня», — приводит слова Шварцмана La Nacion.
Сборная Аргентины победила Беларусь со счётом 4-1.
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