Диего Шварцман получил угрозы в соцсетях после поражения от белоруса без рейтинга

15-я ракетка мира аргентинский теннисист Диего Шварцман получил угрозы в социальных сетях после сенсационного поражения от 18-летнего белоруса Даниила Остапенкова в матче I Мировой группы Кубка Дэвиса. Остапенков – юниор, у которого ещё нет рейтинга ATP, для него это был лишь второй матч на взрослом уровне.

«Это был один из худших дней в моей карьере. Я проиграл неопытному теннисисту без рейтинга. Это был сильный удар для меня. Несмотря на то, что 80–90 % болельщиков всегда меня поддерживают, некоторые жёстко критикуют. После игры я получил угрозы, оскорбления в свой адрес. Писали, чтобы я не возвращался в Аргентину. Конечно, это влияет на меня», — приводит слова Шварцмана La Nacion.

Сборная Аргентины победила Беларусь со счётом 4-1.