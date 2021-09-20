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Россиянка Анастасия Захарова проиграла в первом круге турнира в Остраве

Россиянка Анастасия Захарова проиграла в первом круге турнира в Остраве
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Российская теннисистка Анастасия Захарова, пробившаяся в основную сетку турнира в Остраве (Чехия) через квалификацию, не смогла выйти во второй круг. В стартовом раунде она проиграла представительнице Испании Саре Соррибес-Тормо со счётом 3:6, 3:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 37 минут.

Анастасия ни разу не подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 2 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 1 двойная ошибка и 5 брейков.

За выход в четвертьфинал Соррибес-Тормо поспорит с олимпийской чемпионкой, швейцаркой Белиндой Бенчич, посеянной под третьим номером.

В основной сетке турнира в Остраве также сыграют россиянки Вероника Кудерметова, Анна Блинкова (LL), Анастасия Павлюченкова (5), Варвара Грачёва (LL) и Анастасия Потапова (Q).

Острава. 1-й круг
20 сентября 2021, понедельник. 13:10 МСК
Анастасия Захарова
222
Россия
Анастасия Захарова
А. Захарова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3  
6 		6  
         
Сара Соррибес-Тормо
36
Испания
Сара Соррибес-Тормо
С. Соррибес-Тормо
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