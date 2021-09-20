Циципас согласился вакцинироваться от коронавируса. Ранее он отказывался делать прививку
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Третья ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас изменил свою точку зрения по поводу вакцинации от коронавируса. Ранее он заявлял, что сделает прививку, только если это станет обязательным условием для допуска к соревнованиям.
«Я точно пройду вакцинацию в этом году. Это позволит мне вести нормальную общественную жизнь. Я никогда не выступал за или против вакцинации. Я не врач, а теннисист, так что у меня может не быть обоснованной позиции по медицинским вопросам», — приводит слова Циципаса Ekathimerini со ссылкой на Antenna TV.
На прошедшем Открытом чемпионате США Стефанос Циципас в третьем круге проиграл представителю Испании Карлосу Алькарасу Гарфии со счётом 4:6, 6:4, 6:7 (2:7), 6:0, 6:7 (5:7).
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