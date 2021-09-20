Циципас согласился вакцинироваться от коронавируса. Ранее он отказывался делать прививку

Третья ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас изменил свою точку зрения по поводу вакцинации от коронавируса. Ранее он заявлял, что сделает прививку, только если это станет обязательным условием для допуска к соревнованиям.

«Я точно пройду вакцинацию в этом году. Это позволит мне вести нормальную общественную жизнь. Я никогда не выступал за или против вакцинации. Я не врач, а теннисист, так что у меня может не быть обоснованной позиции по медицинским вопросам», — приводит слова Циципаса Ekathimerini со ссылкой на Antenna TV.

На прошедшем Открытом чемпионате США Стефанос Циципас в третьем круге проиграл представителю Испании Карлосу Алькарасу Гарфии со счётом 4:6, 6:4, 6:7 (2:7), 6:0, 6:7 (5:7).