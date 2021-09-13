Даниил Медведев и Стефанос Циципас квалифицировались на Итоговый чемпионат ATP

Российский теннисист Даниил Медведев и грек Стефанос Циципас квалифицировались на Итоговый чемпионат ATP, который пройдёт в Турине (Италия) с 14 по 21 ноября, сообщает официальный сайт тура. Первым игроком, попавшим в число участников ATP Finals – 2021 ранее стал серб Новак Джокович.
«С нетерпением жду возможности постараться защитить свой титул в Турине. В Италии очень страстные болельщики. Я уверен, что это будет прекрасный турнир», — сказал россиянин.
Вчера, 12 сентября, Медведев в финале Открытого чемпионата США обыграл Джоковича со счётом 6:4, 6:4, 6:4 и поднялся на вторую строчку в чемпионской гонке ATP.
Медведев является действующим победителем Итогового чемпионата. В прошлогоднем финале он обыграл австрийца Доминика Тима со счётом 4:6, 7:6 (7:2), 6:4.
- 13 сентября 2021
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