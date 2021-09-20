Федерер заявил, что участие в Кубке Лэйвера Медведева и Зверева повышает престиж турнира

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер высказался о Кубке Лэйвера, который пройдёт с 24 по 26 сентября в Бостоне (США).

«Я думаю, что присутствие на Кубке Лэйвера Саши Зверева в статусе олимпийского чемпиона и Даниила Медведева в ранге чемпиона US Open в команде будет действительно полезно и престижно для нас, особенно в одиночном разряде.

В парном разряде команды равны. В одиночном – у нас есть небольшое преимущество. Но, знаете, в команде остального мира много молодых игроков. Думаю, сенсации возможны», — приводит слова Федерера Eurosport.uk.

Выставочный турнир Кубок Лэйвера, в организации которого принимает участие Федерер, проводится с 2017 года через две недели после US Open. Соревнования 2020 года были перенесены на 2021-й из-за изменений в календаре, связанных с пандемией коронавируса.