Ришар Гаске снялся с турнира в Индиан-Уэллсе

35-летний французский теннисист Ришар Гаске снялся с турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США), сообщает Tennis World USA.
Место француза в основной сетке Индиан-Уэллса займёт американский 20-летний теннисист Брэндон Накашима. Выступление в основной сетке на этом турнире будет дебютом для молодого американца.
Гаске не сыграет в Индиан-Уэллс впервые с 2016 года. За свою карьеру он 11 раз выступал на этом «Мастерсе».
Лучший результат представителя Франции на турнире в Индиан-Уэллсе был достигнут в 2011 году, когда он вышел в четвертьфинал, где проиграл первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу.
«Мастерс» в Индиан-Уэллсе, который обычно проходит в марте, был отменён в прошлом году из-за пандемии коронавируса. В этом году турнир запланирован на октябрь.
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