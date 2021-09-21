Карен Хачанов вышел во второй круг турнира в Метце

Российский теннисист Карен Хачанов вышел во второй круг турнира категории ATP-250 в Метце (Франция). В матче первого круга он обыграл представителя Франции Александра Мюллера.



Для победы Хачанову потребовалось три сета. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:1, 6:3 в пользу россиянина. Продолжительность противостояния составила 2 часа.



Хачанов выполнил 11 эйсов, совершил три двойные ошибки и реализовал 4 из 12 брейк-пойнтов. Его соперник Александр Мюллер шесть раз подал навылет, совершил одну двойную ошибку и использовал 1 из 5 брейк-пойнтов.



За выход в четвертьфинал турнира Карен Хачанов сразится с победителем встречи между французом Антуаном Хоном и представителем Германии Петером Гоёвчиком.

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