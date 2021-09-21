Карен Хачанов вышел во второй круг турнира в Метце
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Российский теннисист Карен Хачанов вышел во второй круг турнира категории ATP-250 в Метце (Франция). В матче первого круга он обыграл представителя Франции Александра Мюллера.
Для победы Хачанову потребовалось три сета. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:1, 6:3 в пользу россиянина. Продолжительность противостояния составила 2 часа.
Хачанов выполнил 11 эйсов, совершил три двойные ошибки и реализовал 4 из 12 брейк-пойнтов. Его соперник Александр Мюллер шесть раз подал навылет, совершил одну двойную ошибку и использовал 1 из 5 брейк-пойнтов.
За выход в четвертьфинал турнира Карен Хачанов сразится с победителем встречи между французом Антуаном Хоном и представителем Германии Петером Гоёвчиком.
Метц. 1-й круг
21 сентября 2021, вторник. 14:40 МСК
203
Александр Мюллер
А. Мюллер
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|1
|3
|
|6
|6
27
Карен Хачанов
К. Хачанов
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