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Карен Хачанов вышел во второй круг турнира в Метце

Карен Хачанов вышел во второй круг турнира в Метце
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Российский теннисист Карен Хачанов вышел во второй круг турнира категории ATP-250 в Метце (Франция). В матче первого круга он обыграл представителя Франции Александра Мюллера.

Для победы Хачанову потребовалось три сета. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:1, 6:3 в пользу россиянина. Продолжительность противостояния составила 2 часа.

Хачанов выполнил 11 эйсов, совершил три двойные ошибки и реализовал 4 из 12 брейк-пойнтов. Его соперник Александр Мюллер шесть раз подал навылет, совершил одну двойную ошибку и использовал 1 из 5 брейк-пойнтов.

За выход в четвертьфинал турнира Карен Хачанов сразится с победителем встречи между французом Антуаном Хоном и представителем Германии Петером Гоёвчиком.

Метц. 1-й круг
21 сентября 2021, вторник. 14:40 МСК
Александр Мюллер
203
Франция
Александр Мюллер
А. Мюллер
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		1 3
4 		6 6
         
Карен Хачанов
27
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
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