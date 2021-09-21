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Анастасия Павлюченкова с победы стартовала на турнире WTA-500 в Остраве

Анастасия Павлюченкова с победы стартовала на турнире WTA-500 в Остраве
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13-я ракетка мира россиянка Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг турнира категории WTA-500 в Остраве (Чехия), который продлится до 26 сентября.

В стартовом для себя матче Павлюченкова (5) обыграла представительницу Хорватии Ану Конюх (Q) со счётом 7:6 (7:3), 6:1. Встреча продлилась 1 час 35 минут. Павлюченкова 6 раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 9. На счету Конюх — 2 эйса, 5 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 1.

За право выйти в четвертьфинал турнира Павлюченкова поборется с победительницей матча Тереза МартинцоваКатержина Синякова (обе – Чехия, WC).

Призовой фонд турнира в Остраве составил $ 565 530. Его действующей победительницей является белоруска Арина Соболенко.

Острава. 1-й круг
21 сентября 2021, вторник. 16:50 МСК
Ана Конюх
77
Хорватия
Ана Конюх
А. Конюх
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 3 		1  
7 7 		6  
         
Анастасия Павлюченкова
13
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Комментарии
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