Анастасия Павлюченкова с победы стартовала на турнире WTA-500 в Остраве
Поделиться
13-я ракетка мира россиянка Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг турнира категории WTA-500 в Остраве (Чехия), который продлится до 26 сентября.
В стартовом для себя матче Павлюченкова (5) обыграла представительницу Хорватии Ану Конюх (Q) со счётом 7:6 (7:3), 6:1. Встреча продлилась 1 час 35 минут. Павлюченкова 6 раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 9. На счету Конюх — 2 эйса, 5 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 1.
За право выйти в четвертьфинал турнира Павлюченкова поборется с победительницей матча Тереза Мартинцова – Катержина Синякова (обе – Чехия, WC).
Призовой фонд турнира в Остраве составил $ 565 530. Его действующей победительницей является белоруска Арина Соболенко.
Комментарии
- 21 сентября 2021
-
19:26
-
19:01
-
19:00
-
18:28
-
17:52
-
17:31
-
17:01
-
16:54
-
16:42
-
14:26
-
13:37
-
13:12
-
12:39
-
11:59
-
11:43
-
11:36
-
09:26
-
08:15
-
04:55
-
00:58
- 20 сентября 2021
-
23:23
-
21:40
-
19:52
-
19:19
-
18:26
-
17:45
-
16:45
-
16:26
-
16:24
-
15:45
-
15:26
-
15:14
-
15:00
-
14:07
-
13:25
Партнерский контент