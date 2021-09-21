19-летний Музетти: после того, как расстался с девушкой, вообще не хотел играть в теннис

19-летний итальянский теннисист Лоренцо Музетти поделился эмоциями после выхода во второй круг турнира категории ATP-250 в Нур-Султане (Казахстан). В стартовом матче Музетти обыграл представителя Австралии Марка Полманса со счётом 6:4, 2:6, 6:4.

«После победы я счастлив, последнее время у меня был очень тяжёлый период в жизни. У меня пропала искра и страсть. Я расстался со своей девушкой, это то, что случается со всеми молодыми людьми, но, к сожалению, эти внутренние проблемы я перенёс на корт и иногда вообще не хотел играть в теннис.

Сейчас я всё ещё нахожусь на стадии исцеления, если можно так выразиться. После Токио я начал работать с психологом, это приносит мне много пользы», — приводит слова Музетти Gazzetta.World.