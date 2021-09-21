Роджер Федерер: одна из моих целей — вернуться и сыграть на Кубке Лэйвера в 2022 году

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер поделился ожиданиями от грядущего старта Кубка Лэйвера, который пройдёт с 24 по 26 сентября в Бостоне (США).

«Конечно, я разочарован, что не сыграю на грядущем Кубке Лэйвера. Я буду скучать по ребятам. Мне будет не хватать командного духа, фанатов, всего, что с ним связано. Естественно, я буду на связи с командой Европы и буду смотреть все матчи. Нас ждут долгие теннисные дни перед телевизором, я очень рад, что время Кубка Дэвиса наконец-то настало.

Одна из целей, для осуществления которой я сейчас работаю, — это вернуться и сыграть на Кубке Лэйвера в Лондоне в 2022 году», — приводит слова Федерера Eurosport.uk.

Выставочный турнир Кубок Лэйвера, в организации которого принимает участие Федерер, проводится с 2017 года через две недели после US Open. Соревнования 2020 года были перенесены на 2021-й из-за изменений в календаре, связанных с пандемией коронавируса.