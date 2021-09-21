Маррей вышел во второй круг турнира в Метце, обыграв 26-ю ракетку мира Умбера в трёх сетах

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» Энди Маррей уверенно стартовал на турнире категории ATP-250 в Метце (Франция). В матче первого круга британец нанёс поражение 26-й ракетке мира Уго Умберу из Франции со счётом 4:6, 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 2 часа 23 минуты.

Маррей, являющийся сейчас 113-й ракеткой мира, совершил 18 эйсов, 3 двойные ошибки и реализовал 3 из 13 брейк-пойнтов. Умбер совершил 4 эйса, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 7. Процент первой подачи лучше у француза: 64% против 61%.

Соперником Маррея на стадии 1/8 финала станет канадский теннисист Вашек Поспишил, обыгравший в первом круге француза Грегуара Баррера в двух сетах со счётом 6:3, 6:4.