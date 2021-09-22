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Девушка Ника Кирьоса публично раскритиковала поведение Анны Калинской после расставания

Девушка Ника Кирьоса публично раскритиковала поведение Анны Калинской после расставания
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Кьяра Пассари, возлюбленная австралийского теннисиста Ника Кирьоса, рассказала о неприятном инциденте, связанном с бывшей девушкой Кирьоса россиянкой Анной Калинской.

Кирьос и Пассари начали встречаться в июле 2020 года, всего через три месяца после того, как австралиец расстался с Калинской.

Кьяра отвечала на вопросы подписчиков в «сториз» своего «инстаграма». «Чем закончилась история с Калинской?» — спросил один из пользователей.

«Однажды она увидела нас в клубе и бросила бокал в наш столик, дала Нику пощёчину. Потом она не могла оставить меня в покое. Она влезла к нам в такси и доехала до нашей гостиницы, где пыталась ворваться в наш номер. Вывод: она на 100% сумасшедшая. И всё это при том, что в это время у неё уже был новый парень. Не буду врать, Ник мог предотвратить эту ситуацию. Но да, жаль, что всё так кончилось», — ответила Пассари.

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