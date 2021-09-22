Анастасия Потапова уступила Петре Квитовой в борьбе за выход в 1/4 турнира в Остраве

20-летняя российская теннисистка Анастасия Потапова не сумела пробиться в четвертьфинал турнира категории WTA-500, который проходит в Остраве (Чехия) с 20 по 26 сентября.

В матче второго круга Потапова (Q) уступила второй сеяной чешке Петре Квитовой со счётом 1:6, 7:6 (7:4), 3:6. Встреча продлилась 2 часа 8 минут. Потапова 4 раза подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из 8. На счету Квитовой — 4 эйса, 5 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 9. На первой подаче Потапова выиграла 69% мячей, чешка — 64%.

Призовой фонд турнира в Остраве составил $ 565 530. Его действующей победительницей является белоруска Арина Соболенко, которая пропускает текущий розыгрыш.