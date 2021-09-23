Каролина Возняцки рассказала, с кем сыграет свой последний матч

Датская теннисистка, бывшая первая ракетка мира Каролина Возняцки рассказала, где пройдёт её последний матч.
«Рада сообщить, что мы определили дату моего «финального матча» в Копенгагене! Это будет 9 февраля 2022 года на «Роял Арене». Я сыграю с моей подругой Анжеликой Кербер. Последний раз, когда мы играли, я потерпела поражение. Поэтому я собираюсь упорно работать, чтобы взять реванш. Не могу дождаться, когда увижу вас там!!» — написала Возняцки в своём «инстаграме».
Польская теннисистка Урсула Радваньска оставила под постом три сердечка.
31-летняя Возняцки является победительницей одного турнира «Большого шлема» в одиночном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2018), финалисткой двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде (Открытый чемпионат США — 2009 и 2014), победительницей Финала тура WTA (2017) в одиночном разряде, победительницей 33 турниров WTA (из них 30 — в одиночном разряде).
Пост можно посмотреть в «инстаграме» Каролины Возняцки.
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