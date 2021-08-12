Каролин Возняцки показала первый урок тенниса двухмесячной дочери

Датская теннисистка Каролин Возняцки показала двухмесячную дочь в своём «Инстаграме».

«2 месяца с нашим маленьким ангелочком. Она явно наслаждалась своим первым уроком тенниса, надо учить их молодым», — подписала Возняцки фото дочери, на котором она лежит в окружении теннисных мячей и маленькой ракетки.

Отец девочки, американский баскетболист Дэвид Ли написал в комментариях: «Мои девочки».

Россиянка Елена Веснина отметила: "«Боже, она прелестна. Мини-ты».

Польская теннисистка Агнешка Радванска отреагировала на пост смайликами с сердечками.

18-кратная победительница турниров «Большого шлема» в одиночном разряде американка Крис Эверт прокомментировала фото: «Я могу её немного ущипнуть?!».

Американка Винус Уильямс пошутила, что у девочки бэкхенд мамы.

Фото можно посмотреть в "Инстаграме" Каролин Возняцки.