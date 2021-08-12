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Каролин Возняцки показала первый урок тенниса двухмесячной дочери

Каролин Возняцки показала первый урок тенниса двухмесячной дочери
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Датская теннисистка Каролин Возняцки показала двухмесячную дочь в своём «Инстаграме».

«2 месяца с нашим маленьким ангелочком. Она явно наслаждалась своим первым уроком тенниса, надо учить их молодым», — подписала Возняцки фото дочери, на котором она лежит в окружении теннисных мячей и маленькой ракетки.

Отец девочки, американский баскетболист Дэвид Ли написал в комментариях: «Мои девочки».

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Польская теннисистка Агнешка Радванска отреагировала на пост смайликами с сердечками.

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Фото можно посмотреть в "Инстаграме" Каролин Возняцки.

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