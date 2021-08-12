Каролин Возняцки показала первый урок тенниса двухмесячной дочери

Датская теннисистка Каролин Возняцки показала двухмесячную дочь в своём «Инстаграме».
«2 месяца с нашим маленьким ангелочком. Она явно наслаждалась своим первым уроком тенниса, надо учить их молодым», — подписала Возняцки фото дочери, на котором она лежит в окружении теннисных мячей и маленькой ракетки.
Отец девочки, американский баскетболист Дэвид Ли написал в комментариях: «Мои девочки».
Россиянка Елена Веснина отметила: "«Боже, она прелестна. Мини-ты».
Польская теннисистка Агнешка Радванска отреагировала на пост смайликами с сердечками.
18-кратная победительница турниров «Большого шлема» в одиночном разряде американка Крис Эверт прокомментировала фото: «Я могу её немного ущипнуть?!».
Американка Винус Уильямс пошутила, что у девочки бэкхенд мамы.
Фото можно посмотреть в "Инстаграме" Каролин Возняцки.
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