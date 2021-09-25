Рублёв рассказал, как его поддержал Борг перед супер-тай-брейком на Кубке Лэйвера

Пятая ракетка мира россиянин Андрей Рублёв поделился деталями разговора с капитаном команды Европы шведом Бьорном Боргом перед супер-тай-брейком в матче с аргентинцем Диего Шварцманом на Кубке Лэйвера.
Встреча продолжалась 1 час 53 минуты и завершилась победой россиянина со счётом 4:6, 6:3, 11:9. При этом на решающем тай-брейке российский теннисист уступал со счётом 2:6.
«Перед супер-тай-брейком я сказал Боргу: «Давай, Бьорн, скажи мне что-нибудь!» Бьорн заулыбался: «Мне не нужно тебе ничего рассказывать. Я говорю: «Ну хоть что-нибудь, ты можешь мне сказать, выиграю ли я супер-тай-брейк?» Он говорит: «Мне не нужно тебе ничего говорить, потому что ты всё равно победишь». Я такой: «Ну, хоть удачи мне пожелай!» «Удачи?» — улыбнулся он. Потом сказал: «Ну ладно, удачи!» — приводит слова Рублёва Tennis Majors в своём «твиттере».
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