Рууд – о появлении Федерера на Кубке Лэйвера: у меня волосы на руках дыбом встали
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10-я ракетка мира норвежец Каспер Рууд прокомментировал эффект от появления 20-кратного победителя турниров «Большого шлема» швейцарца Роджера Федерера на трибунах Кубка Лэйвера.
Во время матча Рууда (команда Европы) с американцем Райлли Опелкой (команда остального мира) режиссёры трансляции вывели на главный экран стадиона изображение Федерера, сидевшего на трибунах. Зрители начали аплодировать Роджеру стоя.
Публикация доступна в «твиттере» Eurosport.uk. Права на видео принадлежат Eurosport.
«Это было какое-то безумие. Трибуны с ума сошли, у меня волосы на руках дыбом встали. Даже не играя, он всегда будет важной частью теннисного мира», — приводит слова Рууда Tennis Majors в своём «твиттере».
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