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«Циципас сказал, что скучает по мне». Роджер Федерер – о причинах приезда на Кубок Лэйвера

«Циципас сказал, что скучает по мне». Роджер Федерер – о причинах приезда на Кубок Лэйвера
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20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер ответил, что заставило его так неожиданно посетить соревнования Кубка Лэйвера.

«Просто захотелось приехать. Я хотел повидаться с командой, потому что всё еще чувствую себя её частью, да и частью турнира. Я уже больше двух лет не виделся со многими друзьями. Дней 10 назад я решил, что попробую организовать эту поездку. В итоге, всё получилось, я очень рад, что смог приехать в Бостон, что мои родители и тренер тоже здесь. Я очень рад. Это большой уикенд для всех!

Получал ли я сообщения от участников Кубка Лэйвера? Да, мне пришло сообщение от Стефаноса Циципаса, он спрашивал, где я, сказал, что скучает, что я нужен ему в команде. Я не сказал ему, что приеду – решил сделать сюрприз», — сказал Федерер на YouTube-канале Кубка Лэйвера.

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