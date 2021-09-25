Циципас обыграл Кирьоса на Кубке Лэйвера, увеличив преимущество команды Европы

Греческий теннисист Стефанос Циципас нанёс поражение австралийцу Нику Кирьосу в матче второго игрового дня Кубка Лэйвера со счётом 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 26 минут.

Циципас трижды подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 2 из 6 брейк-пойнтов. Кирьос подал восемь эйсов, дважды ошибся на подаче и не использовал ни одну из шести возможностей взять подачу соперника.

Циципас на Кубке Лэйвера выступает за сборную Европы, Кирьос – за команду остального мира. После победы Стефаноса счёт в противостоянии Европа – остальной мир стал 5-1. Напомним, что за каждую победу во второй день даётся 2 очка.

В следующем матче второго игрового дня представитель Германии Александр Зверев (команда Европы) встретится с американцем Джоном Иснером (команда остального мира).