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Хуркач впервые обыграл Карреньо-Бусту и завоевал титул на турнире в Метце

Хуркач впервые обыграл Карреньо-Бусту и завоевал титул на турнире в Метце
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Польский теннисист Хуберт Хуркач стал победителем турнира категории ATP-250, который проходил в Метце (Франция). В решающем матче первый сеяный Хуркач нанёс поражение второй ракетке соревнований испанцу Пабло Карреньо-Бусте со счётом 7:6 (7:2), 6:3. Встреча продолжалась 1 час 21 минуту.

Хуркач девять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 4 из 6 брейк-пойнтов. Карреньо-Буста подал четыре эйса, один раз ошибся на подаче и использовал обе возможности взять подачу соперника.
Хуркач впервые обыграл Карреньо-Бусту в официальном матче.

24-летний Хуркач выиграл четвёртый титул в карьере, третий в сезоне-2021. Ранее в этом году поляк первенствовал на турнирах в Майами и Делрэй-Бич.

Метц. Финал
26 сентября 2021, воскресенье. 16:40 МСК
Хуберт Хуркач
13
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6  
6 2 		3  
         
Пабло Карреньо-Буста
16
Испания
Пабло Карреньо-Буста
П. Карреньо-Буста
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