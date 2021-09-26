Хуркач впервые обыграл Карреньо-Бусту и завоевал титул на турнире в Метце

Польский теннисист Хуберт Хуркач стал победителем турнира категории ATP-250, который проходил в Метце (Франция). В решающем матче первый сеяный Хуркач нанёс поражение второй ракетке соревнований испанцу Пабло Карреньо-Бусте со счётом 7:6 (7:2), 6:3. Встреча продолжалась 1 час 21 минуту.

Хуркач девять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 4 из 6 брейк-пойнтов. Карреньо-Буста подал четыре эйса, один раз ошибся на подаче и использовал обе возможности взять подачу соперника.

Хуркач впервые обыграл Карреньо-Бусту в официальном матче.

24-летний Хуркач выиграл четвёртый титул в карьере, третий в сезоне-2021. Ранее в этом году поляк первенствовал на турнирах в Майами и Делрэй-Бич.